«Бриллиантовая лига». Лю Сян подтвердил участие на этапе в Шанхае

Олимпийский чемпион-2004 в беге на 110 метров с барьерами Лю Сян намерен выступить на воскресном турнире в Шанхае, несмотря на небольшую боль, которую он по-прежнему чувствует. Китайский спортсмен, напомним, получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия еще во время пекинской Олимпиады. Он все еще не может окончательно вернуться в строй: в начале мая Лю Сян снялся с турнира в Осаке из-за обострения травмы. «Я не являюсь экспертом в медицине, но отношусь к этой травме очень серьезно. Я чувствую еще небольшую боль, и мне это очень не нравится. Мне будет сложно, но я по-прежнему уверен, что в ближайшем будущем смогу выступить лучше», - приводит AP слова Лю Сяна. «Спорт Экспресс»