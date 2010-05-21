Баттон: Трасса в Стамбуле – одна из лучших в Формуле-1

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон заявил, что считает трассу в Стамбуле одной из лучших в Формуле-1. «Стамбул парк» - трасса, которая мне действительно доставляет удовольствие. Восьмой поворот – один из лучших в Формуле-1. Вы бросаете машину на первый апекс, а затем очень аккуратно давите на педаль газа и поворачиваете. Когда вы всё делаете правильно, то ощущения просто фантастические. Я считаю, что трасса в Стамбуле – одна из лучших современных трасс. Возможно, даже самая лучшая. К этой гонке мы сделали несколько апгрейдов, что подчёркивает наше стремление к развитию. К Турции мы должны подойти в хорошем состоянии, у нас есть шансы на хорошее выступление», - приводит слова Баттона официальный сайт «Макларена».