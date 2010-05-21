На проведение Гран-при США претендует новая трасса в Нью-Йорке

Владелец коммерческих прав «Формулы-1» Берни Экклстоун на теряет надежды провести Гран-при США в Нью-Йорке. Спустя несколько недель после того, как планы организовать трассу в парке Нью-Джерси были отвергнуты мэром города, Экклстоун получил новое предложение – гонка может быть организована на треке в полутора часах езды от Манхэттэна. Президент автомобильного клуба, являющегося владельцем трассы, Ари Страусс уже провел встречу с Берни Экклстоуном и Германом Тильке. «Герман Тильке подтвердил, что наша трасса и инфраструктура прекрасно подойдут для проведения Гран-при «Формулы-1», нужно будет внести лишь небольшие модификации. Получить право принимать эту гонку – как выиграть Олимпиаду, конкуренция очень высока», – цитирует Страусса Autosport. sports.ru