Моуриньо дал согласие возглавить «Реал»!

История с переходом португальского тренера в стан «Сливочных» подошла к концу. Португальский тренер миланского «Интера» Жозе Моуриньо согласился стать новым наставником мадридского «Реала» в следующем сезоне, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на испанская Marca. По сведениям издания, португалец через своего представителя Жорже Мендеша принял предложение, по которому он будет работать на «Сантьяго Бернабеу» минимум три года. Действующий тренер мадридцев Мануэль Пеллегрини покинет стан «Сливочных» после того, как провел у руля команды один сезон, за который при рекордных тратах не удалось выиграть ни одного титула. Моуриньо отверг более выгодное предложение от «Интера», чтобы возглавить «Реал», поскольку он не раз отмечал, что недоволен ситуацией в итальянском футболе, отмечает издание. В субботу миланцы сыграют в финальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» в Мадриде, который станет для Моуриньо последним шансом завоевать трофей с Интером. За время пребывания на Апеннинах 47-летний специалист завоевал 4 титула - 2 скудетто (2009, 2010), Суперкубок Италии (2008) и Кубок Италии (2010).