Стюард: У Владимира Кличко есть темная сторона. Он гораздо злее, чем думают.

Тренер чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBO Владимира Кличко Эмануэль Стюард высказался по поводу возможного поединка между его подопечным и Дэвидом Хэем. «Владимир гораздо злее и жестче, чем люди предполагают. Он выглядит как приятный парень, но у него есть темная сторона. Владимир всегда старается подбирать правильные слова, быть вежливым, однако я знаю, что это за человек», - сказал тренер боксера, передает Чемпионат.ру. «Хэй пытался вызвать его на бой дважды, а когда Владимир согласился, Дэвид исчез. Все, что мы слышим - это слова его менеджера. Думаю, что даже если Хэй и подпишет контракт на бой с Кличко, то все равно затем откажется выйти на ринг», - заявил Стюард. Напомним, что Владимир Кличко бросил вызов Хэю еще месяц назад, однако переговоры зашли в тупик, и одной из причин этого является то, что сейчас британец больше времени уделяет семье, так как он, его жена Наташа и сын Кассиус ожидают прибавления в семействе.