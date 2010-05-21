Федерер сделал подарок Олимпийскому музею

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер передал в дар Олимпийскому музею в Лозанне всю экипировку, при помощи которой он завоевал золотую медаль Игр-2008 в Пекине. В Пекине Федерер осуществил свою давнюю мечту завоевать олимпийское золото, выиграв в дуэте со Станисласом Вавринкой парные соревнования. Отныне ракетка, кроссовки, майка и шорты Роджера поселились в крупнейшем хранилище олимпийских реликвий, насчитывающем более 10 тысяч экспонатов. Каждый год музей посещают более 250 тысяч туристов, сообщает «РИА«Новости».