Хоккей. НХЛ оштрафует Овечкина после матча с Канадой

Боссы клуба «Вашингтон кэпиталз» предупредили лидера сборной России, что его ждут серьезные санкции после возвращения. Несмотря на угрозу штрафа от клуба, нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Александр Семин не жалели себя в матче с канадцами. Теперь им грозит серьезный штраф и жесткий разговор с руководством «Кэпиталз», передает Lifenews. - После игры представители «Вашингтона» звонили Ови, - рассказал друг хоккеиста. - И высказали свое недовольство тем, что Александр так много времени проводит на льду и не бережет себя. Они сказали, что игроков ждет штраф... Главная русская звезда НХЛ, капитан и лидер «Вашингтона» Алекс Овечкин в матче с канадцами не раз вступал в единоборства, рискуя своим здоровьем. Канадцы не жалели россиян, навязывая им жесткую борьбу. А после стычки с олимпийским чемпионом Кори Перри, у руководства северо-американского клуба вообще перехватило дыхание. Ови долго лежал на льду и не мог самостоятельно подняться на ноги. В итоге хоккеист смог превозмочь боль, Алекс с помощью товарищей поднялся и покинул площадку. Травмы именно в такой ситуации и хотели предотвартить боссы «Вашингтона», отговаривая российских хоккеистов ехать на ЧМ. - Такие столкновения вредят здоровью Ови и Сэма, - считает главный тренер «столичных» Брюс Будро. - Это игрокам ни к чему, они должны думать о следующем сезоне Кубка Стэнли. Кстати, отличиться вашингтонской связке, на которую была объявлена охота, в матче с канадцами так и не удалось. Напомним, что президент ФХР Владислав Третьяк накануне ЧМ летал «за океан», чтобы решить вопросы со страховкой для всех хоккеистов. Вопросы удалось уладить, не смотря на огромные суммы, которые пришлось выложить федерации, перекупая страховки у клубов. Но «Вашингтону» нужны не травмированные игроки, хоть и застрахованные, а здоровые Ови и Сэм, способные решать самые высокие задачи в следующем сезоне. Когда хоккеисты вернутся в расположение клуба после отпуска им объявят приговор, который вынесли боссы «столичных».