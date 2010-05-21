Шахматы. Борьба Илюмжинова с Карповым приняла силовой характер

Соперничество между Кирсаном Илюмжиновым и Анатолием Карповым за пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) неожиданно приобрело силовой характер. В пятницу был фактически захвачен Центральный Дом Шахматиста – там принудительно сменили охрану и опечатали несколько помещений. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы», сотрудники частного охранного предприятия пришли в особняк на Гоголевском бульваре и опечатали помещения, при этом председатель правления Российской Шахматной Федерации Александр Бах был выдворен из собственного кабинета. Сам Бах выразим мнение, что акция была проведена по указанию главы Наблюдательного совета организации, помощника президента Аркадия Дворковича. Причиной такого шага стало то, что Наблюдательный совет Российской Шахматной Федерации поддержал кандидатуру Анатолия Карпова на пост президента ФИДЕ, тогда как Дворкович выступает за то, чтобы действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и дальше оставался на этом посту. По данным радиостанции, на данный момент Анатолия Карпова поддерживают около 20 шахматных федераций разных стран, тогда как Илюмжинова - только одна. По мнению самого Дворковича, раскол в шахматной федерации произошел из-за несогласованности в финансовых вопросах.