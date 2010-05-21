Л/атлетика. Украинец выиграл путевку на юношескую Олимпиаду

Сегодня в Москве стартовал континентальный отборочный турнир на Юношеские Олимпийские игры в Сингапуре. В ходьбе на 10 км победил украинец Игорь Лященко (41.44,34). За ним финишировали два россиянина – Павел Паршин (42.24,27) и Николай Иванов (43.28,89). Путевку на Юношеские Игры выиграли шесть человек. В связи с тем, что в Сингапуре в одной дисциплине не могут выступать два представителя одной страны, Иванов на Игры не попал. Таким образом, Европу будут представлять Игорь Лященко (Украина), Павел Паршин (Россия), Евгений Залесский (Беларусь), Мариус Савельскис (Литва), Альваро Мартин (Испания) и Леонардо Серра (Италия). В утренней сессии украинцы также участвовали в квалификационных соревнованиях. Дискобол Александр Сович прошел в финал с результатом 52,81 м. Владислав Черников не смог преодолеть квалификацию (47,82 м). В секторе для метания копья с первым результатом в финал вышел Юрий Кушнирук (68,63 м). В тройном прыжке квалификацию преодолели оба украинца – Евгений Строкан (15,16 м) и Дмитрий Дмитриев (14,55 м). В прыжках с шестом у девушек квалификационный норматив равнялся 3,90 м. Однако для выхода в финал оказалось достаточно и 3,65 м. Все, кто преодолел эту высоту, продолжат борьбу за награды и путевки в Сингапур. Среди них и украинка Анна Шелех. Мария Афендикова не смогла перелететь планку на высоту 3,30 метра и прекратила соревнования.