Общие сборы участников Премьер-лиги Украины состоятся 15 июня

Учитывая необходимость рассмотрения вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Общих сборов, Дирекция футбольной Премьер-лиги Украины созывает заседание высшего органа управления Объединения. Общие сборы участников ПЛ состоятся 15 июня 2010 г. в киевском отеле «InterContinental». Вопросы, которые войдут в повестку дня заседания: 1. Итоги Всеукраинских соревнования по футболу среди команд клубов ПЛ сезона 2009/2010 2. Состав участников ПЛ на сезон 2010/2011 3. Финансово-хозяйственная деятельность в сезоне 2009/2010 4. Договор с ФФУ об организации и проведении соревнований в сезоне 2010/2011 5. Регламент Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПЛ 6. Использование средств, полученных в виде обязательных денежных взносов от клубов в сезоне 2009/2010 согласно решениям Дисциплинарного комитета ПЛ 7. Финансовый план на сезон 2010/2011 8. Утверждение состава Дисциплинарного комитета ПЛ на сезон 2010/2011