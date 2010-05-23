«Интер» выиграл Лигу чемпионов

Миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов обыграл мюнхенскую «Баварию» 2:0. «Интер» стал десятым клубом, которому удалось за один сезон выиграть чемпионат и Кубок страны, а также победить в европейском турнире, и первой итальянской командой, которой удалось сделать подобный хет-трик, сообщает Infostrada. Главный тренер победителей Жозе Моуринью поделился своими впеатлениями от победы в финале Лиги чемпионов (2:0), а также практически подтвердил свой переход в мадридский«Реал». «Мне очень грустно от того, что возможно придется уйти, но в профессиональной жизни я стараюсь как можно более трезво и с холодной головой оценивать то, что мне нужно сделать. Здесь я сделал то, что должен был, моя работа завершена, я вписал свое имя в историю клуба – «Интер» уже никогда не будет прежним. Не хочу много про это говорить, потому что сейчас плакать начну и передумаю. Но шансы, что я уйду, больше, чем я останусь. Это можно уверенно утверждать. Президент проделал фантастическую работу, спасибо ему за все, что он решил сделать. Непросто поменять тренера, после того, как тот выигрывает скудетто. Это и для меня был большой риск, потому что если бы не выиграл хотя бы чемпионат, карьера могла бы закончиться весьма плачевным образом – как это предрекали СМИ. Я выиграл все, что мог выиграть, и теперь хочу стать единственным тренером, который побеждал в Лиге чемпионов с тремя клубами. Я никогда по-настоящему не прощаюсь – возвращаясь на «Стэмфод Бридж», всегда чувствую себя, как дома. Таким же домом для меня навсегда останется и «Сан-Сиро». Здесь я был очень счастлив, хотя не могу сказать такого о всем итальянском футболе – особенно, когда президенты восхваляют своих тренеров, или когда СМИ начинают тебя травить. Мне нужен риск. Если я приеду в Испанию играть против «Барселоны» – суперкоманды – это будет невероятным вызовом, который я хочу принять и попробовать вместе с «Реалом» выиграть Лигу чемпионов. Я не склонен к тому, чтобы долго оставаться в каком-либо клубе, мне нужна гонка амбиций, новый риск. Хочу подчеркнуть, что еще ни с кем не говорил в «Реале», и у нас нет никакого соглашения, – просто это единственный клуб, который может заставить меня уйти. Я попросил несколько дней, чтобы обдумать свое будущее», – цитирует Моуринью RAI. Лига чемпионов. Финал «Бавария» - «Интер» - 0:2 Голы: 0:1 – Милито (35), 0:2 – Милито (70). БАВАРИЯ: Бутт, Лам, Демичелис, ван Бейтен, Бадштубер,ван Боммел, Швайнштайгер, Роббен, Алтынтоп (Клозе, 63),Мюллер, Олич (Гомес, 74). ИНТЕР: Жулио Сезар, Майкон, Самуэль, Лусио, Киву(Станкович, 68), Дзанетти, Камбьяссо, Это′О, Снейдер,Пандев (Мунтари, 79), Милито (Матерацци, 90). Предупреждения: Демичелис (25), Киву (30), ван Боммел(78). 22 мая. «Сантьяго Бернабеу», 22.45. Судья: Говард Уэбб. sports.ru