Мазурик включился в бриллиантовую гонку

25 мая 2010, 09:57

В воскресенье состоялся второй этап Бриллиантовой лиги. В секторе для прыжков с шестом Максим Мазурик стал третьим с результатом 5,60 метров. Попадание в призы позволило ему набрать первые очки в бриллиантовой гонке. Напомним, что за первое место атлет получает четыре балла, за второе - два и за третье - один. Следующий этап состоится 4 июня в Осло. Бриллиантовая лига. Второй этап. Шанхай (Китай) 23 мая Мужчины 200 метров 1. Усэйн Болт (Ямайка) – 19,76 (рекорд соревнований) 2. Анжело Тэйлор (США) – 20,34 (личный рекорд) 3. Райян Бэйли (США) – 20,43 400 метров 1. Джереми Уоринер (США) — 45,41 2. Дэвид Невилл (США) — 45,70 3. Майкл Бингам (Великобритания) — 45,84 1500 метров 1. Аугустин Кипроно Чоге (Кения) – 3.32,20 (лидер сезона) 2. Асбель Кипроп (Кения) – 3.32,22 3. Меконнен Гебремедин (Эфиопия) – 3.33,35 (личный рекорд) 110 метров с барьерами 1. Дэвид Оливер (США) – 12,99 (лидер сезона, рекорд соревнований) 2. Донпень Ши (Китай) – 13,39 3. Лю Сянь (Китай) – 13,40 Прыжки в длину 1. Фабрис Лапьер (Австралия) — 8,30 2. Дуайт Филлипс (США) — 8,18 3. Сёнфень Су (Китай) — 8,06 ...7. Андрей Макарчев (Украина) — 7,73 Прыжки в высоту 1. Сильвестер Беднарек (Польша) — 2,24 2. Джесси Уилльямс (США) — 2,24 3. Линус Тёрнблад (Швеция) — 2,24 Прыжки с шестом 1. Мальте Мор (Германия) — 5,70 2. Александр Грипич (Россия) — 5,60 3. Максим Мазурик (Украина) — 5,60 Метание диска 1. Золтан Коваго (Венгрия) — 69,69 2. Роберт Хартинг (Германия) — 68,69 3. Пётр Малаховски (Польша) — 68,66 Метание копья 1. Андреас Торкильдсен (Норвегия) — 86,11 2. Пэтр Фридрих (Чехия) — 85,60 3. Вячеслав Веселы (Чехия) — 82,95 ...5. Роман Авраменко (Украина) — 78,91 Женщины 100 метров 1. Кармелита Джетер (США) — 11,09 2. Шелли-Энн Фрэйзер (Ямайка) — 11,29 3. Чандра Старрап (Багамы) — 11,38 800 метров 1. Джанет Джепкосгей Бусеней (Кения) – 2.01,06 2. Дженнифер Мидоуз (Великобритания) – 2.01,34 3. Кениа Синклер (Ямайка) – 2.01,87 …6. Татьяна Петлюк (Украина) – 2.03,08 5000 метров 1. Сентаеу Эджигу (Эфиопия) – 14.30,96 (лидер сезона, рекорд соревнований) 2. Линет Чепквемои Масаи (Кения) – 14.31,14 (личный рекорд) 3. Мезелеш Мелкаму (Эфиопия) – 14.31,91 (личный рекорд) …Тамара Твердоступ (Украина) – не финишировала, пейсмейкер 400 метров с барьерами 1. Лашинда Демус (США) — 53,44 (лидер сезона, рекорд соревнований) 2. Наталья Антюх (Россия) — 54,83 3. Анна Марта Ешень (Польша) — 55,12 4. Анастасия Рабченюк (Украина) — 55,29 3000 метров с препятствиями 1. Глэйдис Джеротич Кипкемой (Кения) – 9.16,82 (лидер сезона) 2. Милка Чемос Чейива (Кения) – 9.20,63 3. Лидия Джебет Ротич (Кения) – 9.21,38 (личный рекорд) Тройной прыжок 1. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,89 (лидер сезона) 2. Ярхелис Савинье (Куба) — 14,61 3. Анна Пятых (Россия) — 13,94 ...9. Светлана Мамеева (Украина) — 12,93 Толкание ядра 1. Надежда Остапчук (Беларусь) — 20,70 (лидер сезона, рекорд соревнований) 2. Валери Вильи (Новая Зеландия) — 19,72 3. Лиджао Гонг (Китай) — 19,60

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