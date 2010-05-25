Федерер: Счастлив, что ЮАР проведет ЧМ и что там выступит Швейцария

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился радостью от того, что чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня, пройдет в ЮАР – родной стране матери теннисиста. «Я был очень счастлив, когда узнал, что ЮАР получила право принять у себя чемпионат мира. Потом я радовался, когда Швейцария заработала право выступить на турнире, хотя сделать это было непросто. Думаю, что проведение чемпионата мира может много дать стране, которая в прошлом пережила немало трудных моментов», – цитирует Федерера РИА Новости.