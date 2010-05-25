«Ролан Гаррос». Сестры Бондаренко и Долгополов вышли во второй круг

Украинец Александр Долгополов-младший в первой круге Открытого чемпионата Франции по теннису в пяти сетах победил француза Арно Клемана — 6:3, 7:6, 6:3, 3:6, 3:6. Его следующим соперником будет 12-й сеянный Фернандо Гонсалес. Чилиец не без проблем обыграл бразильца Тьяго Алвеша (6:2, 4:6, 6:4, 6:4). Алена Бондаренко прошла россиянку Веру Душевину (6:7, 6:3, 6:4) и во втором круге сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Катерина в двух сетах обыграла француженку Жюли Куан (6:1, 6:2). Следующей соперницей у нее будет канадка Александра Возняк. Сергей Стаховский уступил аргентинцу Леонарду Майеру 6:7, 3:6, 2:6. Россиянка Алиса Клейбанова обыграла Марию Корытцеву 6:2, 6:1.