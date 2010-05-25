Виталий Кличко: Для одного спарринга мне нужны 3-4 боксера

Чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко рассказал о своей подготовке к бою с поляком Альбертом Сосновским. «Среди профессиональных боксеров мало людей, которые боятся боксировать. А среди моих спарринг-парнеров таких ребят нет вообще. Не забывайте, что для парней это работа, за которую они получают деньги. Так что отказов из-за боязни оказаться на настиле ринга моя команда от спарринг-партнеров не получала. Я начинал с шести, затем было восемь, десять и 12 раундов спаррингов. В рамках подготовки у меня было три недели спаррингов, за которые я провел около 110 раундов. Зачем мне понадобилось сразу шесть спарринг-парнеров? Для полноценной подготовки. Дело в том, что ребята не выдерживают заданного темпа. Меняются через раунд, максимум два. Для одного спарринга мне нужны 3-4 боксера. Сколько всего человек было в моей команде в тренировочном лагере? Всего 12 человек – я, тренер, спарринг-партнеры, повар и физиотерапевт – Матиас Браунгер, он также работает с немецким футбольным клубом «Штутгарт» и национальной сборной Германии по футболу. Я придерживаюсь пословицы «Чтобы стать лучшим, нужно работать с лучшими». Мой физиотерапевт – один из лучших в Германии мастеров своего дела», – приводит слова Кличко «Блик».