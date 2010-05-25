Воронин: Последние месяцы мне трудно было дышать

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, как отреагировал главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич на его решение пропустить сбор. «Мирон Богданович все прекрасно понял. Сказал, раз надо, то надо. Дескать, впереди много игр. Затем еще пару раз беседовал с Мироном Богдановичем по телефону. По-хорошему, мне нужно было провести операцию еще когда выступал за «Герту». Но в тот момент, во-первых, был очень насыщенный график игр. А во-вторых, партнеры мне отсоветовали ложиться под нож. Сказали, что может сработать закон подлости – дескать, только выйдешь на поле после операции, как снова могут сломать нос. Затем вернулся в «Ливерпуль». Там тоже с операцией не сложилось. Но в последние месяцы мне вообще трудно было дышать. Понял, что откладывать с хирургическим вмешательством нельзя. Но в сегодняшнем поединке с Литвой я все равно буду с ребятами, пусть и на трибуне, – приводит слова Воронина «Блик». – Что врачи запрещают мне делать? Запрещают всякие физические нагрузки. Первое время нельзя было летать. Теперь уже можно. Думаю, после возвращения из Харькова взять семью и слетать дней на пять в Турцию отдохнуть. Так что во Львов на вторую игру сборной с румынами, скорее всего, не поеду. А уже 8 июня мне необходимо прибыть в расположение московского «Динамо».