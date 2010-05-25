Галлас включен в заявку сборной Франции для участия в ЧМ-2010

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал окончательный список футболистов, которые сыграют на ЧМ-2010. Всего в заявку попало 23 игрока. Голкиперы: Уго Льорис («Лион»), Стив Манданда («Марсель»), Седрик Каррассо («Бордо»). Защитники: Бакари Санья («Арсенал»), Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»), Вильям Галлас («Арсенал»), Эрик Абидаль («Барселона»), Себастьян Скиллачи («Севилья»), Марк Планюс («Бордо»), Гаэль Клиши («Арсенал»), Антони Ревейер («Лион»). Полузащитники: Алу Диарра («Бордо»), Жереми Тулалан («Лион»), Флоран Малуда («Челси»), Йоанн Гуркюфф («Бордо»), Абу Диаби («Арсенал»). Нападающие: Тьерри Анри («Барселона»), Николя Анелька («Челси»), Андре-Пьер Жиньяк («Тулуза»), Франк Рибери («Бавария»), Сидней Гову («Лион»), Джибриль Сиссе («Панатинаикос»), Матье Вальбуэна («Марсель»), сообщает BBC.