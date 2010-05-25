Бокс. Украинец Сенченко стал суперчемпионом

Всемирная боксерская ассоциация лишила этого титула Шейна Мозли и отдала его украинцу. 21 мая Всемирная боксерская Ассоциация официально лишила титула суперчемпиона Мира Шейна Мозли и признала единственным чемпионом в этой весовой категории боксера компании Union Boxing Promotion (Украина, Донецк) – Вячеслава Сенченко, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу UBP. Вячеслав завоевал титул Чемпиона Мира WBA 10 апреля 2009 года в поединке против представителя киевской промоутерской компании K2 East Promotion Юрия Нужненко, а 3 октября того же года успешно отстоял это звание в поединке с японцем Мотоки Сасаки. С 24 января 2009 года титулом суперчемпиона по версии Всемирной боксерской Ассоциации обладал американец Шейн Мозли. В состоявшемся в Лас Вегасе (штат Невада) 1 мая поединке против Флойда Мейвезера мл., Шейн Мозли проиграл бой, который не был санкционирован WBA как титульный из-за отказа Мейвезера оплатить санкцию на бой. Таким образом, Всемирной боксерской Ассоциацией было принято решение о том, чтобы лишить Мозли титула суперчемпиона. Напомним, что свой следущий бой Сенченко проведет в Донецке на центральной площади города 30-го августа на день города.