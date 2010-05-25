Маркевич: Скорее всего, капитаном сборной Украины будет Шевченко

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич в преддверии товарищеского матча с Литвой отметил важность этой встречи, высказал мнение о будущем капитане команды и порадовался тому, что форвард «Динамо» Андрей Воронин приедет на игру поддержать партнеров. «Сегодня начнется первый этап серьезной подготовки команды к Евро-2012. Наша цель – выиграть этот чемпионат, и поэтому нас ждет долгая и кропотливая работа, которая должна принести свои плоды. Я сторонник того, чтобы капитан выбирался командой, а не волевым решением тренера. Скорее всего, капитаном будет Шевченко. Андрей выделяется на поле своей работоспособностью и в любую минуту может завести партнеров, когда не идет игра. Я уверен, что его опыт нам поможет. Я не удивлен, что Воронин приедет поддержать команду. Андрей – профессионал с большой буквы и переживает за национальную команду. Я искренне рад, что он приедет нас морально поддержать», – цитируют Маркевича «Известия в Украине».