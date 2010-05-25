Волосожар подала документы на смену гражданства

Заместитель министра спорта Юрий Нагорных, курирующий зимние виды спорта и подготовку к Олимпийским играм-2014 в Сочи, заявил, что Татьяна Волосожар, которая будет выступать за Россию вместе с Максимом Траньковым, начала процедуру смены гражданства. «Недавно мы получили из Федерации фигурного катания Украины разрешение на выступление Татьяны Волосожар за Россию, процедура получения фигуристкой российского гражданства – уже запущена. В самых ближайших планах – встреча с Яной Хохловой и ее новым партнером Федором Андреевым, эта танцевальная пара в настоящее время также тренируется в Москве», – цитирует Нагорных «Весь спорт».