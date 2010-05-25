Сколари покинет Узбекистан

Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари решил покинуть пост наставника узбекского «Бунедкора». Это решение связано с сокращением бюджета клуба. Скорее всего, Сколари покинет команду ближайшим летом и продолжит карьеру в Европе или у себя на родине в Бразилии, сообщает Reuters. Контракт Сколари с «Бунедкором» действует до конца 2010 года, но клуб в рамках сокращения бюджета предложил бразильцу разорвать договор досрочно. Сторонам осталось договориться об условиях расторжения соглашения. Тренер подчеркнул, что если он решит возглавить европейский клуб, то это будет команда, которая сможет бороться за победу в одном из ведущих чемпионатов. Сколари не исключает, что может вернуться на родину, где он не работал уже семь лет. В начале своей тренерской карьеры Сколари работал в клубах из Бразилии, Японии и Кувейта, а в 2001 году возглавил сборную своей страны. В 2002 году бразильцы выиграли чемпионат мира в Японии и Южной Корее. С 2003 по 2008 год Сколари тренировал сборную Португалии, по окончании Евро-2008 возглавил «Челси», но был уволен оттуда в феврале 2009 года. В июне прошлого года он стал главным тренером «Бунедкора». Под его руководством команда выиграла чемпионат Узбекистана 2009 года и занимает первое место в первенстве 2010 года. Lenta.ru