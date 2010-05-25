Футбол. Матч за Суперкубок Украины проведет Запорожье

Дирекция футбольной Премьер-лиги Украины определила Запорожье местом проведения матча «Интер Суперкубок Украины» между донецким «Шахтером» и симферопольской «Таврией». Среди нескольких городов-претендентов перевес был отдан именно колыбели казачества, в первую очередь активную позицию мэра Запорожья Евгения Карташова. Городской голова обратился в Премьер-лигу с предложением о сотрудничестве и пригласил руководство Объединения на ознакомительный визит. В конце минувшей недели директорат Лиги посетил Запорожье и остался доволен переговорами. На встрече с Евгением Карташовым стороны достигли договоренности об организации «Интер Суперкубка Украины» в Запорожье.