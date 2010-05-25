Болельщик покончил с собой после проигрыша сборной России по хоккею

Это случилось вчера вечером в доме по улице Логовской Советского района Волгограда. 34-летний горожанин выпрыгнул из окна пятого этажа спустя пять минут после окончания матча чемпионата мира по хоккею. Как рассказывают соседи, мужчина был страстным болельщиком и не исключено, что проигрыш российской сборной сильно расстроил его. - Сейчас мы проверяем все версии самоубийства, однако, основной является все же неудачная игра российских хоккеистов, - заявил следователь следственного отдела СУ СКП РФ по Волгоградской области Михаил Ведяпин. - По факту смерти мужчины проводится процессуальная проверка.