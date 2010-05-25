Бокс. Сегодня во Львове Дон Кинг «подписал» Котельника

Сегодня, 25 мая, известный львовский боксер, экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в весе до 63,5 кг Андрей Котельник и самый известный в мире промоутер американец Дон Кинг подписали контракт о сотрудничестве сроком на три года. Об этом рассказал на пресс-конференции сам Котельник, передает proUA со ссылкой на ЗИК. Дон Кинг прилетел во Львов вчера, 24 мая. В аэропорту его встречали Котельник, его промоутер в Украине Петр Мисишин и депутат Львовского городского совета Петр Адамик. Как рассказал Котельник, переговоры по контракту начались вчера поздно вечером, а закончились лишь сегодня в 7 часов утра. Контракт подписан сроком на три года. Согласно договоренностям Дон Кинг должен организовать для Котельника ежегодно по два боя - шесть за три года. Уже известно, что первый из них состоится 7 августа нынешнего года в американском городе Сент-Луис против бойца «Don King Productions» Девона Александера. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF, которыми владеет американский боксер.