К «Зениту» подан иск в размере 92,9 миллиона рублей

«Северо–Западная медиагруппа» подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о взыскании неустойки с клуба «Зенит» в размере 92,9 миллиона рублей. Организация, обратившаяся в суд, работает на рынке PR-услуг. В фирме отказались комментировать подачу иска и не раскрыли причин требования неустойки от «Зенита». После завоевания Кубка УЕФА «Зенит» проводил PR-кампанию: в Петербурге были развешаны плакаты с изображением игроков и тренера клуба, стилизованные под диснеевских супергероев, сообщает Dp.ru.