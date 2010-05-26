Ф/катание. Опубликовано расписание этапов Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание этапов Гран-при по фигурному катанию на сезон-2010/2011. Сезон начнется в Японии, российский этап пройдет пятым. 22-24 октября 2010 NHK Trophy (Нагоя, Япония) 29-31 октября 2010 Скейт Канада (Кингстон, Канада) 5-7 ноября 2010 Кубок Китая (Пекин, Китай) 12-14 ноября 2010 Скейт Америка (Портленд, США) 19-21 ноября 2010 Гран-при Москвы (Москва, Россия) 26-28 ноября 2010 Гран-при Франции (Париж, Франция) 9-12 декабря 2010 Финал (Пекин, Китай)