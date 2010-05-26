Букмекеры ставят на Кличко

Виталий Кличко - явный фаворит в поединке с Альбертом Сосновски. Так, что вполне предсказуемо, считают и букмекеры. Причем аналитики настолько уверены в победе Виталия, что практически лишают игроков возможности заработать. Так, поставив на победу Кличко-старшего 1 гривню, в лучшем случае вы можете рассчитывать на выигрыш 3 копейки. Тогда как в случае победы Сосновки, поставив ту же гривню на выигрыш поляка, можно «разбогатеть» на целый «червонец». Котировки букмекеров Bwin Победа Кличко 1x1,03 Победа Сосновски 1Х9.5 Марафон Победа Кличко 1x1,03 Победа Сосновски 1x8,5 Sportingbet Победа Кличко 1x1,01 Победа Сосновски 1x11 blik.ua