Гран-при США вернется в «Формулу-1» в 2012 году

Промоутер Гран-при США компания Full Throttle и руководство «Формулы-1» подписали контракт на проведение гонки в Техасе. Гран-при будет проводиться в Остине, начиная с 2012 года. Срок сделки рассчитан на 10 лет, заканчивается она 2021 году. «Впервые в истории автодром для проведения Гран-при США будет построен исключительно с этой целью – принять гонку «Формулы-1». В последний раз этап чемпионата на специализированной трассе в США проходил 30 лет назад в Уоткинс-Глене и пользовался большой популярностью. С тех пор команды «Формулы-1» выступали на треках в Лонг-Бич, Лас-Вегасе, Детройте и Финиксе. Все это были временные городские трассы. В 2000 году этап чемпионата появился и в Индианаполисе. Льюис Хэмилтон выиграл последний Гран-при США в 2007 году, обозначив конец нашему восьмилетнему сотрудничеству с руководством трассы в Индианаполисе. На этот раз автодром будет впервые построен с нуля специально для проведения гонки «Формулы-1», – заявил владелец коммерческих прав чемпионата Берни Экклстоун. sports.ru