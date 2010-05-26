Сестры Бондаренко вышли во второй круг парного разряда на «Ролан Гаррос»

Алена и Катерина Бондаренко уверенно вышли во второй круг парного разряда на «Ролан Гаррос». В двух сетах они обыграли американку Карли Галликсон и словенку Полону Херког (6:3, 6:2). Вслед за одиночным разрядом Мария Корытцева прекратила борьбу и в парном. Вместе с белоруской Дарьей Кустовой они выиграли первый сет у третьих сеянных американки Лизель Хубер и испанки Анабель Медины Гарригес 6:2, но затем уступили 1:6. 4:6. Ольга Савчук свой матч еще не провела. Ей и румынке Иоане Ралуча Олару в первом круге будут противостоять американка Ванья Кинг и голландка Михаэла Крайичек.