Экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Бурдэ не собирается возвращаться в «Формулу-1». В качестве одной из причин французский гонщик называет отсутствие спонсоров. «Мне 31 год. Не думаю, что когда-нибудь снова сяду за руль болида «Формулы-1». Возможно, если кто-то предложит, то я подумаю. Но не гонюсь за этим. Что касается «Торо Россо», то в этой команде непросто работать. К гонщикам не прислушиваются в вопросах развития болида. Пилотов там просят помалкивать и вести машину. Не желаю о том, что был в этой команде. Больше жалел бы, если бы не попробовал. Хорошо знаком с руководителем «Рено» Эриком Булье, но мы никогда не говорили о моей возможности прийти в команду. Надеялся, что они оставят Ромена Грожана. Сейчас есть много талантливых французских пилотов, но большой трудностью является финансовая поддержка. К сожалению, места в «Формуле-1» стоят дорого», – цитирует Бурдэ Motorsport.