Обама предсказал чемпиона НБА

Президент США Барак Обама спрогнозвировал итоги чемпионата НБА в сезоне-2009/10. По словам Обамы, клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» во второй раз подряд выиграет чемпионский титул. Об этом сообщает AFP. В составе «Лейкерс» Обама выделил центрового Поу Газоля, который, по словам президента, является лучшим «большим» игроком в НБА на данный момент. Обама выразил мнение, что Газоль и другой лидер «Лейкерс» Коби Брайант под руководством «лучшего тренера НБА» Фила Джексона смогут вновь выиграть чемпионский титул. Обама сказал, что он следит за ходом чемпионата НБА и смотрит матчи по телевизору. Президент США сообщил, что он и сам играет в баскетбол два или три раза в неделю, добавив, что поиграть у него получается реже, чем он хотел бы. В полуфинальной серии плей-офф «Лейкерс» встречается с «Финикс Санс». В серии до четырех побед после четырех игр счет равный - 2:2. В другом полуфинале встречаются «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик». После четырех матчей «Бостон» лидирует в серии со счетом 3:1. Обама не в первый раз выступает с баскетбольными прогнозами. В сезоне-2008/09 Обама верно предсказал победу «Лейкерс» в чемпионате НБА и победу команды университета Северной Каролины в баскетбольном чемпионате Национальной ассоциации атлетов колледжей (NCAA). Lenta.ru