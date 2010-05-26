«Ролан Гаррос». Сафина в первом круге проиграла 39-летней японке

Российская теннисистка Динара Сафина потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). 25 мая россиянка, которая была посеяна под девятым номером, уступила 39-летней японке Кимико Дате Крумм. Игра продолжалась три сета и завершилась победой Дате Крумм со счетом 3:6, 6:4, 7:5, сообщает официальный сайт Roland Garros. Во втором круге соперницей Дате Крумм станет Ярмила Грот из Австрии, которая занимает 107-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Lenta.ru