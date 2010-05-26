«Барселона» подыскивает варианты для Чигринского

Украинский защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский может начать следующий сезон в аренде. По данным издания As,, наставник каталонцев Хосеп Гвардьола не хотел бы держать игрока на лавке, поэтому клуб в данный момент подыскивает варианты, которые могли бы всех устроить. Окончательное же решение будет принято только после обсуждения с самим футболистом. Ранее сам Дмитрий Чигринский заявлял, что не хотел бы менять клуб и по-прежнему верит, что сможет найти себе место в составе. Отметим, что ранее желание взять Дмитрия Чигринского в аренду озвучивал донецкий «Шахтер», передает «Корреспондент». Напомним, что сине-гранатовые в прошлом году купили футболиста за 25 млн евро. В прошедшем сезоне он провел за каталонцев всего 12 игр Чемпионата Испании, отыграв крайне нестабильно. Также Чигринский попал в символическую сборную худших игроков Примеры минувшего сезона.