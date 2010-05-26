Игорь Суркис готов объединять российский и украинский чемпионаты

Президент киевского «Динамо» Игорь Сурсик заявил, что готов войти в рабочую группу по объединению двух национальных первенств. Игорь Суркис поддержал идею объединенного чемпионата Украины и России, которая в последнее время часто звучит от различных футбольных функционеров, передает «Советский спорт». «Перед матчами со «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом», московским «Динамо», «Зенитом», «Рубином» мы бы жили в Киеве в огромном напряжении и ждали бы матчей с большим интересом. Для российского и украинского футбола такие игры – огромный прогресс. Но я понимаю и маленькие клубы – для них вариант российско-украинского чемпионата означает деградацию. Но, с другой стороны, у них тоже будет шанс попасть в эту лигу», - заявил Игорь Михайлович. Президент киевского «Динамо» обратил внимание не только на сложные и неясные пока моменты, но и на однозначно позитивные с его точки зрения последствия такого объединения. «Вот, например, Вячеслав Колосков задается вопросом, кто будет судить матчи между российскими и украинскими клубами? Или кто будет играть в еврокубках? С другой стороны, есть очевидный плюс: на матчах будет больше болельщиков – соответственно и доходы больше. У наших чемпионатов одна проблема – низкая посещаемость. Я недавно поднял статистику по чемпионатам СССР конца 80-х – начала 90-х. Страна разваливалась, а на Спартак и ЦСКА по 80–90 тысяч в Киеве собиралось. Да, люди думали о хлебе насущном, но не забывали и о футболе», - высказался Игорь Суркис. В заключение Суркис объяснил, что в этом проекте нет никакой политики, есть лишь только бизнес. «Я готов войти в рабочую группу. Насколько знаю, готовы президент ЦСКА Гинер, президент «Шахтёра» Ахметов, «Металлиста» – Ярославский, «Днепра» – Коломойский, «Карпат» – Дыминский. Представляете, какой ажиотаж будет во Львове, если на матч чемпионата туда приедет российская команда! Ажиотаж спортивный, а не политический. Ведь надо объяснить болельщикам, что в этом проекте нет политики, а есть бизнес и зрелищность», - заключил Суркис. Напомним, что ранее в поддержку идеи объединения двух чемпионатов активно высказывался президент «Шахтера» Ринат Ахметов.