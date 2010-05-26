Украинцы уже завоевали 49 лицензий на Юношеские олимпийские игры

Минувшем уик-эндом представительство Украины на первых в истории Юношеских Олимпийских играх увеличилось сразу на 18 позиций. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. 15 путевок в Сингапур привезли из Москвы украинские легкоатлеты. Квалификация на участие в ЮОИ прошла в рамках первевнства Европы, где украинцы завоевали 10 медалей – 4 золотых, 3 серебряных и три бронзовых. Еще три лицензии юные украинцы добыли в польской Познани, которая принимала Евро-отборы по вольной, женской и Греко-римской борьбе. Две из них – в активе борцов-«греко-римлян», еще одна – у борцов-девушек. Таким образом, за 80 дней до начала Юношеских олимпийских игр, представители сине-желтой сборной завоевали 49 лицензий. Напомним, что первые ЮОИ будут открыты 14 августа и соберут около 3600 атлетов со всего мира.