Шевченко: Сборная Украины показала осмысленную игру

Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Литвы, выигранного со счётом 4:0. «Я, как и все зрители, доволен результатом матча. Обыграть соперника со счётом 4:0 очень приятно. Но предупреждаю сразу - не всегда будут такие игры. Всё же идёт подготовительный процесс. Иногда будут выпускаться резервисты, потому что результат – не главное. Получился прекрасный вечер: забили много голов, сыграли в свою игру. Считаю, что старт удался. Нашей задачей было показать хороший футбол. За результат никто из нас не волновался, хотели показать хорошую, компактную игру. Мы прекрасно начали: сразу стали атаковать, забили быстрый гол. Потом правильно перестроились, создали пространство, успешно играли на контратаках. В нашем исполнении была хорошая и осмысленная игра», - приводит слова Шевченко Террикон.