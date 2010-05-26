Кличко не согласен на допинг-тесты по правилам WADA

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко, рассказал о том, что его брат Владимир, владеющий титулами IBF/IBO/WBO, не согласен проходить допинг-тестирование по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, что предложение пройти подобное тестирование выдвинула команда Александра Поветкина, обязательного претендента на титул IBF. «Владимир должен боксировать против Поветкина по версии IBF и будет сдавать анализы по правилам Всемирной боксёрской федерации. Тесты отправляются в международную спортивную лабораторию в Кёльне, являющуюся одной из самых современных в мире. Если у кого-то возникают сомнения, пусть они направляют туда письменные запросы», — цитирует Виталия SPORTBOX.ru.