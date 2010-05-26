Француз стал генеральным менеджером сборной России по сабле

Контракт с Федерацией фехтования России (ФФР) подписал известный французский специалист Кристиан Бауэр. Он займет должность генерального менеджера сборной России по сабле. В ведении французского специалиста будут находиться как мужская, так и женская сборные России по сабле. Контракт с ним заключен до сентября 2012 года. Как заявил первый вице-президент ФФР Станислав Поздняков, перед Бауэром поставлена задача завоевать золотую медаль в сабельных дисциплинах на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Ранее в фехтовальной сборной России не было должности генерального менеджера. С женской и мужской командами по рапире, сабле и шпаге работали свои старшие тренеры, которые не взаимодействовали между собой. Теперь старшие тренеры по мужской и женской сабельным командам будут работать под руководством Бауэра, сообщает «Советский спорт».