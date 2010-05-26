Надаль: Я играл плохо

Вторая ракетка «Ролан Гаррос» и четырехкратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль, который завтра во втором круге сыграет с аргентинцем Орасио Себальосом, оценил свою игру во вчерашнем матче против француза Джанни Мина. «Я играл плохо, но все равно сумел выиграть без особых проблем, и это важно. Но думаю, в следующем круге я могу играть гораздо лучше. Матч был трудный. Первый матч легким не бывает. Своя игра удивила меня больше, чем его, – он хороший молодой игрок, и ему нечего было терять в игре против меня. Я же играл хуже, чем сам ожидал (улыбается). Много ошибался, плохо чувствовал мяч, нервничал больше обычного. Но я знаю, что должен сохранять концентрацию и спокойствие и двигаться дальше. Думаю, с этим не должно быть проблем», – цитирует Надаля официальный сайт турнира.