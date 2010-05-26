Марадона пообещал пробежаться в голом виде после победы на ЧМ-2010

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона заявил, что в случае победы его команды на чемпионате мира он пробежит по главной площади Буэнос-Айреса в голом виде. Марадона пообещал пробежать вокруг Обелиска Буэнос-Айреса - главного памятника столицы Аргентины, пишет издание La Cuarta. Марадона сделал свое заявление в прямом эфире аргентинской радиостанции FM Metro. За всю историю проведения чемпионатов мира сборная Аргентины дважды выигрывала этот турнир. В последний раз это произошло в 1986 году, когда лидером команды был сам Марадона. Главный тренер сборной Аргентины рассказал также, почему нападающий Лионель Месси пропустил товарищеский матч с Канадой (5:0), состоявшийся 24 мая. По словам Марадоны, Месси не играл из-за небольшой травмы мышцы ноги, которая не помешает ему принять участие в чемпионате мира. На групповом этапе ЧМ-2010 сборная Аргентины будет выступать в группе В. Ее соперниками будут команды Южной Кореи, Нигерии и Греции. Lenta.ru