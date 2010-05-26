«Ролан Гаррос». Болельщик поставил миллион долларов на победу Федерера

Неизвестный болельщик поставил один миллион долларов на победу швейцарского теннисиста Роджера Федерера в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), пишет английское издание The Daily Telegraph. Во втором раунде Федерер встретится с Алехандро Фальей из Колумбии, занимающим 70-е место в мировом рейтинге. Болельщик, имя которого не называется, сделал ставку в букмекерской конторе TAB Sportsbet. Коэффициент на победу Федерера составляет 1,01. Это означает, что в случае победы швейцарца болельщик выиграет десять тысяч долларов. Информацию о крупной ставке подтвердил официальный представитель TAB Sportsbet Гленн Манси. Матч Федерер - Фалья состоится в среду, 26 мая. Швейцарец, являющийся первой ракеткой мира, в первом круге обыграл австрийца Петера Лущака (6:4, 6:1, 6:2), а Фалья взял верх над сербом Янко Типсаревичем (6:1, 6:2, 6:3). Lenta.ru