Рядом со стадионом ЧМ-2010 принесли в жертву корову

Южноафриканские шаманы принесли в жертву корову рядом с главным стадионом чемпионата мира по футболу 2010 года в Йоханнесбурге. В церемонии приняли участие несколько десятков шаманов. Цель жертвоприношения - заручиться поддержкой предков на время проведения ЧМ-2010, сообщает информагентство DPA. Как рассказал представитель группы шаманов Мандла Келекеле, теперь предки знают, что в ЮАР на время чемпионата приедут люди со всего мира, и помогут провести турнир "в гармонии". После жертвоприношения шаманы благословили стадион изнутри. Арена в Йоханнесбурге, вмещающая 94 тысячи зрителей, станет главным стадионом чемпионата мира. В частности, 11 июня на нем пройдет первый матч ЧМ-2010 между сборными ЮАР и Мексики, а 11 июля - финал первенства планеты. Как отмечает DPA, все билеты на первый и последний матчи чемпионата мира уже проданы. Lenta.ru