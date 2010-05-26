Баллак: На ЧМ сборная Германии должна сыграть на пределе своих возможностей

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак заявил, что немцев ждут непростые испытания на чемпионате мира в ЮАР. «Австралия, Сербия и Гана – атлетичные, крепкие команды. Люди должны понимать, что на групповом этапе мы можем проиграть кому угодно. И наша сборная должна сыграть на пределе своих возможностей, чтобы в плей-офф победить серьезных соперников. Так было до моей травмы и сейчас ничего не изменилось. Наша команда обладает сильным характером. Я уверен, что Йоахим Лев сумеет выжать из сборной максимум. На двух последних турнирах мы занимали второе и третье места. Почему бы не сделать это снова?» – цитирует Баллака AP.