Григорий Суркис: О таком дебюте Маркевича можно было только мечтать

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис поделился мнением о товарищеском матче с Литвой (4:0), который стал дебютным для главного тренер Мирона Маркевича. «О таком дебюте можно было только мечтать. Ведь до этого все тренеры, за исключением великого Лобановского, в своем первом матче у руля сборной Украины или проигрывали, или играли вничью. Поэтому прекрасный дебют, прекрасная обстановка на поле, полная самоотдача ребят. На мой взгляд, счет на табло в полной мере отображает ход игры», – цитирует Суркиса Football.ua.