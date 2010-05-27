Стюарт: Я бы предпочел, чтобы Михаэль Шумахер не возвращался в гонки

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт полагает, что Михаэль Шумахер зря вернулся в «Формулу-1», ведь немец может подпортить свою репутацию успешного гонщика. «Я бы предпочел, чтобы Михаэль не возвращался в гонки, ведь у него были огромные достижения, репутация. Нет сомнений в том, что если сейчас он не начнет побеждать, то больше не будет тем Михаэлем Шумахером, которого знал мир. Вероятно, Хуан Мануэль Фанхио провел одну лишнюю гонку в своей карьере, но Михаэль проводит лишний сезон. Шумахер не выиграл свой последний чемпионат мира, а теперь вернулся. Так что он рискует изменить общее восприятие своих достижений. Проблема в том, что он завершил карьеру слишком рано, еще до того, как устал от автогонок. Поэтому Михаэль начал гоняться в немецком «Супербайке», неоднократно падал. Но в этом не было никакого смысла. Когда я завершил карьеру, то не собирался возвращаться в гонки, несмотря на кучу предложений, включая контракт на сумму в 6 млн. Я справился с этим, в отличие от Михаэля», – сообщил Стюарт во время промоакции своей книги Collage.