Новицкий: Я создаю преступную группировку

Чемпион Европы Сергей Новицкий рассказал о том, как лечит колено, из-за которого не смог продолжить профессиональную карьеру. «Я создаю преступную группировку, буду заниматься рэкетом и бандитизмом (смеется). Ну ладно, это пока еще только в проекте, а сейчас я нахожусь в процессе реабилитации, лечу свое колено, и это занимает практически все время. В клинике работают не ангелы и не господь бог, так что гарантий никто не дает. Они обещают, возможно, какие-то улучшения. С самим суставом уже сделать ничего нельзя. Единственный вариант, который мне предложили, – усиленный мышечный каркас, вокруг этого вся работа сейчас и строится», – приводит слова Новицкого «Чемпионат.ру».