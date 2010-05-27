Петров: Исинбаева, скорее всего, пропустит чемпионат Европы

Личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Виталий Петров подтвердил, что легкоатлетка, скорее всего, пропустит летний сезон и не выступит на чемпионате Европы из-за накопившейся за карьеру усталости. «В начале лета Исинбаевой исполнится 28. И она уже 24 года живет в таком ритме: постоянные тренировки, сборы, переезды, ответственность. И чем выше она шла в своей карьере, тем больше было ответственности, ожиданий болельщиков, внимания прессы. И вот так из года в год накапливалась психологическая усталость, и в итоге наступает момент, когда хочется жить спокойно. Никто, кроме спортсмена, оценить свое состояние не сможет. Ведь это не травма, при которой можно приблизительно прогнозировать срок лечения, реабилитации и возвращения в строй. Но она обязательно вернется! Мы с ней разговаривали совсем недавно, и Лена подтвердила, что наши главные цели по-прежнему — это Олимпиада в Лондоне и чемпионат мира в Москве в 2013 году. Это будет очень красивое завершение карьеры. Кроме этого, она прекрасно понимает, что от нее и болельщики ждут новых рекордов и, конечно, побед. Что касается чемпионата Европы, скорее всего, она его пропустит. Ведь до старта осталось всего три месяца, а она в данный момент не тренируется. Для достижения оптимальной формы необходимо не менее четырех месяцев. Надо же пройти все этапы подготовки, не форсировать ее. Ведь в противном случае организм спортсмена работает на износ, становится более подвержен травмам, и рассчитывать на долгую карьеру не приходится», – рассказал Петров в интервью «Спорту день за днем».