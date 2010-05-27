Пауэлл: С Болтом и Гэем нас рассудит трек

Олимпийский чемпион Асафа Пауэлл уверен, что сможет побить мировой рекорд, установленный Усэйном Болтом (9,58). «Рим – это особенное место для меня, я там прожил несколько лет. Это прекрасный город. У меня очень хорошо начался сезон в Дохе. Последние несколько лет я очень много тренировался и сильно похудел. Теперь я вешу еще меньше, но стал сильнее. Этот сезон будет очень захватывающим. Усэйн Болт и Тайсон Гэй находятся в хорошей форме. Мы готовы встретиться на дорожке, трек рассудит нас. Я верю, что смогу побить мировой рекорд. Думаю, что этапы «Бриллиантовой лиги» – большая возможность для этого», – приводит слова Пауэлла официальный сайт IAAF.