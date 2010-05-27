Кличко наградят Федеральным крестом Германии

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко получит Федеральный крест Германии «За заслуги». Спортсмен будет награжден за заслуги в развитии отношений между Германией и Украиной, а также за помощь «обездоленным детям и подросткам». Кличко получит награду 3 июня июня в посольстве Германии в Киеве, сообщает УНИАН. О решении вручить Кличко государственную награду Германии рассказал менеджер боксера Бернд Бенте. Федеральный крест украинский боксер получит из рук посла Германии в Украине Ханса-Юргена Гаймзета. Виталий Кличко, которому 19 июля исполнится 39 лет, провел на профессиональном ринге 41 бой, одержал 39 побед (37 из них - нокаутом) и потерпел два поражения. Большую часть поединков украинец провел в Германии. В настоящее время Кличко является чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). В ближайшую субботу, 29 мая, он будет защищать свой титул в бою с поляком Альбертом Сосновским. Поединок пройдет в немецком Гельзенкирхене.