Уволен главный тренер «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Мануэль Пельегрини уволен со своего поста. Об отставке Пельегрини объявил президент «Реала» Флорентино Перес, сообщает AFP. В ближайшее время мадридский клуб возглавит Жозе Моуринью, который в сезоне-2009/10 привел миланский «Интер» к победе чемпионате и Кубке Италии, а также в Лиге чемпионов. По словам Переса, в последние несколько недель руководство «Реала» анализировало итоги сезона и пришло к выводу, что с Пельегрини необходимо расстаться. Что касается Моуринью, то он, по словам президента «Реала», возглавит мадридский клуб после того, как договорится об условиях расторжения контракта с «Интером». Сам Моуринью сообщил, что его переговоры с «Интером» идут без сложностей, и в ближайшее время он станет наставником «Реала». Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что тренер останется в миланском клубе, Моуринью сказал: «Невозможно». Контракт Моуринью с «Интером» действует до июня 2012 года. По данным СМИ, неустойка за разрыв соглашения, прописанная в договоре, составляет 16 миллионов евро. 56-летний чилиец Пельегрини возглавил «Реал» перед началом сезона-2009/10. Под его руководством клуб набрал рекордное количество очков в чемпионате страны, но уступил победу «Барселоне», финишировав на втором месте. Из Лиги чемпионов «Реал» выбыл на стадии 1/8 финала. Lenta.ru